Incendio in un casolare abbandonato a Vignola | evitata l’esplosione di bombole GPL

Alle ore 10:12 di questa mattina il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena è intervenuto a Vignola, nella zona delle piscine, per l’incendio di un casolare abbandonato.All’interno della struttura sono state rinvenute diverse bombole di GPL che hanno reso le operazioni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

