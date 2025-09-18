Incendio di biomasse alla centrale Sorgenia Arpae attiva i monitoraggi

A seguito dell’attivazione del servizio di pronta disponibilità, tecnici dell’Agenzia si sono recati insieme all’Azienda Usl presso l'impianto a biomasse Sorgenia di Finale Emilia, dove ieri sera si è sviluppato un incendio, con l'obiettivo di valutare le eventuali ricadute ambientali e sanitarie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it