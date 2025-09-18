Inaugurazione della mostra Tradizione o sapienza
Arezzo, 18 settembre 2025 – Si inaugura ad Arezzo sabato 20 settembre, alle ore 17,00, alla presenza degli artisti e del Dott. Pierluigi Rossi, Primo Rettore della Fraternita de Laici, la Mostra d'arte collettiva allestita all'interno del percorso museale del Palazzo di Fraternita, nella suggestiva cornice di Piazza Grande, dal titolo “TRADIZIONE O SAPIENZA”. Saranno esposte le nuove opere scolpite con la tecnica del bassorilievo su grandi tavole di legno di tiglio dall'artista Rita Polverini, un vero e proprio percorso sul simbolismo tradizionale, accanto alle policrome immagini su tela di Alessandro Benassai, artista fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: inaugurazione - mostra
Mary di Danimarca: un look audace per l’inaugurazione di una mostra a Copenaghen
Exisist Resist, la mostra sul genocidio palestinese: concerto degli Omosumo per l'inaugurazione
Mostra del Cinema di Venezia 2025, Emanuela Fanelli guida l’inaugurazione
A Firenze, oggi, ho partecipato all’inaugurazione della mostra fotografica “Sulle tracce di Carlo. La Basilicata di Fosco Maraini” al Teatro della Compagnia, dedicata a Carlo Levi in occasione della due giorni che celebra tre importanti ricorrenze legate alla sua - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurazione della mostra “Tradizione o sapienza”; Una Mostra d'arte collettiva con le nuove opere su legno di Rita Polverini; Rinnovamento le tarsie lignee di Cantoni.
Inaugurazione della mostra “Tradizione o sapienza” - La Mostra d'arte collettiva allestita all'interno del percorso museale del Palazzo di Fraternita, nella suggestiva cornice di Piazza Grande ... lanazione.it scrive