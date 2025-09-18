Inaugurazione della mostra Tradizione o sapienza

Arezzo, 18 settembre 2025 –  Si inaugura ad Arezzo sabato 20 settembre, alle ore 17,00, alla presenza degli artisti e del Dott. Pierluigi Rossi, Primo Rettore della Fraternita de Laici, la Mostra d'arte collettiva allestita all'interno del percorso museale del Palazzo di Fraternita, nella suggestiva cornice di Piazza Grande, dal titolo “TRADIZIONE O SAPIENZA”. Saranno esposte le nuove opere scolpite con la tecnica del bassorilievo su grandi tavole di legno di tiglio dall'artista Rita Polverini, un vero e proprio percorso sul simbolismo tradizionale, accanto alle policrome immagini su tela di Alessandro Benassai, artista fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

