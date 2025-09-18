Iñárritu reinventa Amores Perros

È come vedere un vecchio film e trovare tutte le sequenze nuove, compresi i ciak. A scegliere i fotogrammi è stato ancora una volta Alejandro Iñárritu, che per realizzare «Amores Perros» (2000), venticinque anni fa a Città del Messico, ha dato fondo a tutti i propri averi. Non è un'operazione nostalgia perché, come racconta il regista premio Oscar, il procedimento per scegliere le scene è stato totalmente diverso e cioè «andare a vedere che cosa sta dietro o forse dentro il film che ho realizzato e mi è nato spontaneo un paragone con la nascita di un bambino in una sala parto di cui resta la placenta, perché ovviamente viene preservato il bambino, ma la placenta contiene tantissimi nutrienti, sequenze di Dna, proteine». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

