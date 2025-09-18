Inalca fumata nera in Regione Rimane il nodo dell’indennità
Non è arrivata la svolta tanto attesa al vertice regionale sulla vertenza Inalca, convocato ieri a Bologna. Sul tavolo c’era il destino dei 161 lavoratori coinvolti dalla chiusura definitiva dello stabilimento di via Due Canali a Reggio Emilia, distrutto da un incendio lo scorso febbraio. Ad oggi 127 dipendenti su 161 sono già stati ricollocati in trasferta nei vari poli del gruppo, in virtù di accordi con i sindacati. Inalca ha confermato la volontà di assorbirli stabilmente nelle varie sedi dell’azienda: Fiorani a Castelnovo Rangone (nel modenese), Inalca a Pegognaga, Inalca a Castelvetro, Inalca a Piacenza e Inalca a Solignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
