Quando il destino regala un premio a sei zeri, la reazione più comune è immaginare viaggi, case o automobili. In Virginia, una donna ha cancellato quell’immagine con un tratto di penna, trasformando la fortuna in solidarietà. La scelta che ridefinisce la vittoria Appena la ricevuta della vincita ha iniziato ad asciugarsi tra le sue mani, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - In Virginia i numeri vincenti diventano 150mila dollari di altruismo