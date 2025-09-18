In via Tonnini spunta la mega antenna nonostante il ricorso.

Lo skyline osimano nella zona della Sacra Famiglia è stato modificato dalla nuova maxi antenna di telefonia mobile che è sorta nel giro di poche ore in via Tonnini. Era il marzo scorso quando il Comune aveva deciso di annullare in autotutela il titolo autorizzativo con ordine di sospensione dei lavori e di demolizione del manufatto che Iliad stava realizzando a ridosso della strada pubblica, a pochi metri dalle case. Il Comune tentò la strada legale dopo che la compagnia rifiutò di spostarsi più a monte. In pratica la compagnia avrebbe dovuto spostare il manufatto nell’area individuata dal regolamento comunale o sfruttare il cositing. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

