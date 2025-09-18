In uscita il film sul quarto scudetto del Napoli

Il 24 settembre in tutte le sale italiane il film sul quarto scudetto del Napoli. Comunicata la data di uscita di “AG4IN – Il film . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

AG4IN, quando arriverà al cinema il film sul quarto scudetto del Napoli; Scudetto azzurro, il film di De Laurentiis; AG4IN, al cinema il quarto scudetto: la SSCN annuncia il film.

uscita film quarto scudettoIn uscita il film sul quarto scudetto del Napoli - Il 24 settembre in tutte le sale italiane il film sul quarto scudetto del Napoli. Riporta forzazzurri.net

uscita film quarto scudettoQuando esce il film scudetto del Napoli, trailer e trama di “Ag4in” - Gli azzurri la scorsa stagione sono stati protagonisti di una cavalcata storica culminata con la vittoria del tricolore, il secondo ... Come scrive msn.com

