C he tipo di racconto vuole essere Black Rabbit – su Netflix da oggi 18 settembre – lo mette subito in chiaro la fotografia, che fin dalla prima scena tinge di scuro ambienti interni ed esterni, espressione di un lugubre destino che li segna inesorabilmente. La miniserie in otto episodi è un viaggio nell'inferno di una città e nell'interiorità di due personaggi sulla carta sfaccettati, mescolando tanti modelli noti.

© Iodonna.it - In una New York buia e crime, Jake, proprietario di un ristorante in rampa di lancio, riaccoglie con se lo scapestrato fratello Vince, mettendo a repentaglio il suo futuro