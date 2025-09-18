In trasferta per truffare gli anziani

Imola, 18 settembre 2025 – Toccata e fuga in città. Ma con in tasca un malloppo sostanzioso di soldi e monili d’oro. Un 35enne di origine campana pensava di averla fatta franca, truffando un signore imolese di 79 anni. Ma la pronta segnalazione dell’uomo e l’indagine lampo della Polizia, tra commissariato di Imola e Polfer di Bologna e Firenze, ha permesso di individuarlo e fermarlo nella stazione del capoluogo toscano. Così è scattata la denuncia per truffa ed è stata recuperata la refurtiva. Un episodio che a Imola non è nuovo, visti i diversi casi, negli ultimi mesi, di trasferte in città per truffare gli anziani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In trasferta per truffare gli anziani

In questa notizia si parla di: trasferta - truffare

In trasferta da Napoli a Roma per truffare anziani: due arresti

I tre milanesi in trasferta in Svizzera per truffare col sistema del "rip deal"

Imola, in trasferta per truffare gli anziani, la Polizia lo becca sul treno - X Vai su X

Gli ultras del #Napoli diserteranno la trasferta di #Firenze - facebook.com Vai su Facebook

In trasferta per truffare gli anziani. Uomo italiano individuato e denunciato dalla Polizia di Stato mentre scappava con la refurtiva a bordo treno. - Questura di Bologna | Polizia di Stato; In trasferta per truffare gli anziani; Imola, in trasferta per truffare gli anziani, la Polizia lo becca sul treno.

In trasferta per truffare gli anziani - L’uomo aveva portato via monili d’oro e soldi a un anziano di 79 anni: ore dopo è stato fermato a Firenze ... Da ilrestodelcarlino.it

Imola, in trasferta per truffare gli anziani, la Polizia lo becca sul treno - La Polizia di Stato, all’esito di un’accurata e tempestiva indagine, ha individuato e denunciato un italiano resosi autore di una truffa commessa ai ... Riporta corriereromagna.it