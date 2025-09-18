In sedia a rotelle tutto il giorno con gli abiti sporchi di urina preside a processo per maltrattamenti su un alunno disabile | Avevo chiesto aiuto all’Asl

La dirigente scolastica dell’istituto Salvemini di via Negarville a Torino è finita a processo con l’accusa di aver trascurato un alunno affetto fin dalla nascita da una grave patologia. I fatti risalgono all’anno 2021-2022, come riporta La Stampa. Nessuna violenza, percosse o vessazioni, ma nel capo d’imputazione sono state contestate una serie di omissioni. La dirigente sarebbe infatti accusata di «non aver consentito al personale scolastico di ricevere un’adeguata formazione specifica sull’utilizzo del deambulatore, limitando così la capacità di movimento dell’allievo, costringendolo a rimanere seduto tutto il giorno, e di non aver vigilato sull’igiene a scuola del minore (rinvenuto con gli abiti intrisi di urina), facendolo vivere in condizioni insopportabili ». 🔗 Leggi su Open.online

