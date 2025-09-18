In San Savino concerto di Nils Larsson
Domenica 21 settembre 2025 - ore 16 Piacenza, Basilica di S. Savino - via Alberoniil Gruppo Strumentale Ciampi presenta in occasione della Settimana Organistica Internazionale, 72° anno (1953-2025): Nils Laon, organo (Svezia)Interpreterà musiche di: G. Muffat, J. S. Bach M. E. Bossi, G. Hagg. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
