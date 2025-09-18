Un treno su tre in Italia arriva in ritardo, e al secondo posto tra le tratte ferroviarie più problematiche c?è la Lecce-Bologna. È quanto ha evidenziato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - «In ritardo un treno su tre». La tratta Lecce-Bologna al secondo posto in Italia