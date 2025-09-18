In ritardo un treno su tre La tratta Lecce-Bologna al secondo posto in Italia
Un treno su tre in Italia arriva in ritardo, e al secondo posto tra le tratte ferroviarie più problematiche c?è la Lecce-Bologna. È quanto ha evidenziato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: ritardo - treno
«Almeno un treno su cinque dell'Alta Velocità arriva in ritardo», attacca Altroconsumo nella sua indagine sulla qualità del servizio ferroviario presentata alla Camera dei Deputati. L'indagine è stata condotta tra il 25 luglio e il 5 settembre 2025, spiega l'associa Vai su Facebook
