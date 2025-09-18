In procura inizia l' era di Mario Palazzi | Viterbo non è immune alle infiltrazioni

Positivo, cordiale e pronto a mettersi al lavoro. È con questo spirito che Mario Palazzi ha fatto oggi, giovedì 18 settembre, il suo ingresso ufficiale come nuovo procuratore capo di Viterbo.Nell'aula della corte di assise del palazzo di giustizia, ha pronunciato il giuramento davanti a una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

