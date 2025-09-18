In processione con San Gaetano Catanoso patrono della Citta metropolitana di Reggio Calabria
“Con San Giorgio e la Madre della Consolazione, la figura di San Gaetano Catanoso rappresenta un punto di riferimento religioso e un simbolo identitario nel quale la Città si riconosce”. Sono le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà che, accompagnando la comunità parrocchiale dalla chiesa di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Partecipati e sentiti festeggiamenti domenica 14 settembre in onore del Santissimo Crocifisso nella Parrocchia San Gaetano. Celebrazione eucaristica, processione e la tradizionale “scinnuta” del Crocifisso da parte dei confrati sono un appuntamento molto se - facebook.com Vai su Facebook
