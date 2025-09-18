In processione con la kefiah don Alessio | Simbolo di solidarietà giustizia e pace
Un gesto voluto e dal contenuto forte, reso ancora più forte dal contesto: la processione cittadina in onore della santa patrona. Si alza da Lanciano un grido forte di “pace” per Gaza. Ma arriva in modo discreto e silenzioso, eppure come ogni simbolo veicola in modo potente il suo messaggio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
