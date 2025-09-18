In porto c' è una bomba | scatta l' allarme grande spiegamento di forze
Una bomba è stata ritrovata all'interno del porto di Trieste, nella zona tra il molo V e il molo VI. La notizia, riportata da Il Piccolo, è emersa nel pomeriggio di oggi 18 settembre ma il ritrovamento risale a questa mattina. C'è la possibilità che sia rimasto lì fin dai tempi della Seconda. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
«C’è una bomba sul traghetto», scatta l’allarme in porto a Livorno. La rabbia dei passeggeri bloccati e una nave da crociera a lungo in rada
Livorno, “C’è una bomba sulla nave”: la telefonata e la maxiemergenza in porto
Porto di Livorno, allarme bomba sulla nave Grimaldi 'Zeus Palace': scatta la maxi emergenza
? VENETO ORIENTALE, BOMBA D'ACQUA: 122 MM IN 4 ORE Stanotte un violento nubifragio ha colpito Bibione, San Michele, Porto Santa Margherita e Caorle: strade allagate, case invase dall'acqua e interventi senza sosta di Vigili del fuoco e Protezione
Bomba d'acqua a Porto Torres: allagamenti e liquami sul lungomare
Livorno, falso allarme bomba sulla nave. Verifiche concluse: nessun ordigno - La conferma è arrivata al termine dell'ultimo controllo effettuato dalle unità cinofile antiesplosivo, che ha dato esito negativo
Ordigno bellico recuperato nelle acque del porto: domenica 14 gennaio sarà fatto esplodere - Ordigno bellico ritrovato in porto a Barletta: si svolgeranno domenica 14 gennaio le procedure di bonifica della bomba a caricamento speciale, rinvenuto nelle acque antistanti la litoranea di Ponente