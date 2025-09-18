In porto c' è una bomba | scatta l' allarme grande spiegamento di forze

Triesteprima.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bomba è stata ritrovata all'interno del porto di Trieste, nella zona tra il molo V e il molo VI. La notizia, riportata da Il Piccolo, è emersa nel pomeriggio di oggi 18 settembre ma il ritrovamento risale a questa mattina. C'è la possibilità che sia rimasto lì fin dai tempi della Seconda. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

