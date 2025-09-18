In piazza Santa Caterina con un coltello da 15 centimetri nel borsello e una dose di cocaina | 18enne denunciato

Denunciato dalla polizia un 18enne trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 15 centimetri: deve rispondere di porto di oggetti atti a offendere. Con sé avrebbe avuto anche una dose di cocaina cosa per la quale è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

