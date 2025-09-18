In moto senza casco non ha la patente E nemmeno l’assicurazione e la revisione | maxi multa

Fermato senza casco, in realtà era un pericolo ambulante a zonzo per le strade di Terni. Il fatto si riferisce a martedì pomeriggio quando i carabinieri, durante un’attività di controllo della circolazione, hanno fermato nell’immediata periferia cittadina un 66enne ternano che andava in moto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: moto - casco

Grave incidente in Istria, cade dalla moto ma è senza patente e senza casco: ferito 25enne

Stefano De Martino in moto con Caroline, il dettaglio sul casco non passa inosservato

Due minorenni scappano in sella ad una moto senza casco e con la droga addosso: arrestati dalla polizia a Catania

#Terni: 66enne in #moto senza #casco, #patente, #Rca e #revisione. #Multe per 6.500 euro https://umbriaon.it/terni-66enne-gira-in-moto-senza-casco-patente-rca-e-revisione-multe-per-6-500-euro/… #Umbria #carabinieri #sanzioni - X Vai su X

Francesco Cuomo Artista. Sylvester · You Make Me Feel (Mighty Real). Buongiorno!!! Un nuovo #casco creato per una vera #motociclista una bellissima opere unica dedicata alla natura “ Non sottovalutare una donna in moto “ #francescocuomocrea #arte #art - facebook.com Vai su Facebook

Terni, in moto senza casco: sanzionato dai carabinieri per 6.500,00; Terni: 66enne in moto senza casco, patente, Rca e revisione. Multe per 6.500 euro; In moto con la droga e senza casco, passa davanti alla questura e gli agenti lo fermano.

In moto senza casco, assicurazione e patente: maxi multa da oltre 6mila euro - Martedì pomeriggio un 66enne è stato sorpreso a Terni in sella alla sua moto di grossa cilindrata senza casco, patente, copertura assicurativa e revisione. Si legge su umbria24.it

Catania, in moto senza casco ma con la droga: arrestato - L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire, all’interno dello scooter, uno spinello e 15 dosi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo marijuana, conservate in buste di plastica, ... Si legge su catanianews.it