In migliaia al concerto Sos Palestina organizzato da Piero Pelù alle Cascine VIDEO

Oltre 2mila persone giovedì sera, 18 settembre, all'anfiteatro delle Cascine al concerto Sos Palestina, lanciato da Piero Pelù per raccogliere fondi da destinare a Medici senza Frontiere, attiva come altre associazioni in sostegno del popolo palestinese.Tra i tanti artisti che si sono esibiti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

