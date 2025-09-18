In migliaia al concerto Sos Palestina organizzato da Piero Pelù alle Cascine VIDEO
Oltre 2mila persone giovedì sera, 18 settembre, all'anfiteatro delle Cascine al concerto Sos Palestina, lanciato da Piero Pelù per raccogliere fondi da destinare a Medici senza Frontiere, attiva come altre associazioni in sostegno del popolo palestinese.Tra i tanti artisti che si sono esibiti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
migliaia - concerto
In migliaia al concerto Sos Palestina organizzato da Piero Pelù alle Cascine / VIDEO; Piero Pelù, in 2mila al concerto per la Palestina. Tutto esaurito alle Cascine
