In meno di due settimane quattro casi di intossicazione da funghi

Parmatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 settembre a oggi, 18 settembre sono stati registrati già quattro casi di accesso al Pronto soccorso e alle cure mediche negli ospedali di Parma e provincia, per malesseri fortunatamente di lieve entità, dovuti all’ingestione di funghi non commestibili o in cattivo stato di conservazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meno - settimane

L’imperdibile offerta ho Mobile termina in due settimane: 100 GB a meno di 6€

F1 il film raggiunge un traguardo globale al botteghino in meno di due settimane

F1 il film conquista il box office superando i record in meno di due settimane

In meno di due settimane quattro casi di intossicazione da funghi; Le aziende italiane che adottano la settimana corta di lavoro; Notizie tematiche - Mare più caldo, quattro nidi di Caretta caretta in Liguria in meno di due settimane.

Cerca Video su questo argomento: Meno Due Settimane Quattro