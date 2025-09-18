In Mediobanca è arrivato il giorno delle dimissioni Palenzona | Cade l’impero romano Ma resta la partita delle Generali

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vendita delle azioni, le dimissioni. Giovedì 18 settembre Alberto Nagel ha formalizzato al cda riunito il suo addio alla guida di Mediobanca, anticipandolo in una lettera ai dipendenti nella quale, citando Orazio, ha paragonato la conquista della banca d’affari milanese da parte di Caltagirone e soci, alla Grecia catturata dai romani che finì con il conquistare il selvaggio vincitore ( Graecia capta ferum victorem cepit ). “Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici. Così come sono certo che la nuova proprietà della banca non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità”, si legge nella lettera nella quale l’epigono di Enrico Cuccia ricorda che “sono passati oltre 34 anni da quando sono entrato in Banca ed oltre 22 da quando me ne è stata data la responsabilità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in mediobanca 232 arrivato il giorno delle dimissioni palenzona cade l8217impero romano ma resta la partita delle generali

© Ilfattoquotidiano.it - In Mediobanca è arrivato il giorno delle dimissioni, Palenzona: “Cade l’impero romano”. Ma resta la partita delle Generali

In questa notizia si parla di: mediobanca - arrivato

mediobanca 232 arrivato giornoMediobanca, dove andranno banchieri e masse se Nagel lascia con l’arrivo di Mps - Proseguono i deflussi di banker e masse mentre l’offerta di Mps supera il 45%. Secondo milanofinanza.it

mediobanca 232 arrivato giornoMps conquista il controllo di Mediobanca: l'offerta al 62,3% del capitale nell'ultimo giorno - Il mercato ha risposto all'offerta pubblica di scambio lanciata su Piazzetta Cuccia dal banca senese guidata da Luigi Lovaglio, ... Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Mediobanca 232 Arrivato Giorno