Dopo la vendita delle azioni, le dimissioni. Giovedì 18 settembre Alberto Nagel ha formalizzato al cda riunito il suo addio alla guida di Mediobanca, anticipandolo in una lettera ai dipendenti nella quale, citando Orazio, ha paragonato la conquista della banca d’affari milanese da parte di Caltagirone e soci, alla Grecia catturata dai romani che finì con il conquistare il selvaggio vincitore ( Graecia capta ferum victorem cepit ). “Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici. Così come sono certo che la nuova proprietà della banca non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità”, si legge nella lettera nella quale l’epigono di Enrico Cuccia ricorda che “sono passati oltre 34 anni da quando sono entrato in Banca ed oltre 22 da quando me ne è stata data la responsabilità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Mediobanca è arrivato il giorno delle dimissioni, Palenzona: “Cade l’impero romano”. Ma resta la partita delle Generali