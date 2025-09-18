In Liverpool-Atletico succede di tutto | gol pazzeschi

Ad Anfield succede di tutto tra Liverpool e Atletico Madrid. I Reds vanno in vantaggio con Robertson e Salah, poi Marcos Llorente si prende la scena e fa doppietta. Sembra un film già visto, ma Van Dijk riscrive il finale con un colpo di testa decisivo in pieno recupero: è 3-2. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - In Liverpool-Atletico succede di tutto: gol pazzeschi

Liverpool-Atletico Madrid (Champions League, 17-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici- Reds favoriti ad Anfield

Pronostico Liverpool-Atletico Madrid: le assenze penalizzano Simeone

Cerezo sul sorteggio Champions dell’Atletico Madrid: «Liverpool e Inter rivali molto duri, abbiamo una speranza»

CHAMPIONS - Vittorie per Bayern Monaco e Liverpool, ko Chelsea e Atletico Madrid: i risultati https://ift.tt/Aqo57Q8 - X Vai su X

Ritorna la Champions League su TV8. Non perderti il primo appuntamento della stagione 2025/2026 con Liverpool – Atletico Madrid. Questa sera alle ore 21:00. #tivùsat #TivùsatConsiglia - facebook.com Vai su Facebook

Liverpool-Atletico Madrid 3-2: video, gol e highlights - Avvio travolgente dei Reds, avanti di due gol dopo sei minuti grazie a Robertson che devia in rete ... sport.sky.it scrive

Liverpool-Atletico Madrid, gestaccio a Simeone e rissa sfiorata: rosso al Cholo, proteste con Marcenaro e Mariani - Atletico Madrid: gestaccio a Simeone che reagisce e si sfiora la rissa, le proteste verso Marcenaro e Mariani. sport.virgilio.it scrive