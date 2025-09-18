In Italia 60mila arresti cardiaci l’anno ‘legge su defibrillatori non si applica’

Periodicodaily.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ogni anno in Europa si registrano circa 400mila arresti cardiaci extraospedalieri, di cui 60mila solo in Italia. "La velocità dei soccorsi in caso di arresto cardiaco è vitale perché la possibilità di sopravvivenza diminuisce del 10% per ogni minuto che passa e per questo è essenziale, oltre a una rapida attivazione del 112, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italia - 60mila

Mariam Metwally, prima pallavolista col velo (con 60mila follower): “L’Italia è la mia grande occasione

Una scena da brividi al concerto di Gabry Ponte: quasi 60mila voci cantano Fratelli d’Italia. Meloni: «Non ha prezzo» (video)

Arriva l'estate e spunta il “complesso di adone”: in italia oltre 60mila casi di vigoressia

In Italia 60mila arresti cardiaci l'anno, 'legge su defibrillatori non si applica'; Diamo una scossa al cuore, il progetto per diffondere le istruzioni per il primo soccorso; Bere champagne riduce il rischio di infarto.

italia 60mila arresti cardiaciIn Italia 60mila arresti cardiaci l'anno, 'legge su defibrillatori non si applica' - Ogni anno in Europa si registrano circa 400mila arresti cardiaci extraospedalieri, di cui 60mila solo in Italia. Lo riporta adnkronos.com

italia 60mila arresti cardiaciArresto cardiaco, fuori dall’ospedale sopravvivenza del 7,5% in Ue; 6,6% in Italia. Lo studio “EuReCa Three - I risultati evidenziano l’importanza di insegnare ai cittadini le ma ... Riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Italia 60mila Arresti Cardiaci