In Francia scioperi e proteste subito caos e fumogeni a Marsiglia

Marsiglia, 18 set. (askanews) - Scuole e trasporti in tilt, cortei di massa: in Francia è atteso un giovedì di scioperi e proteste, per la seconda volta in otto giorni, contro il governo e le sue scelte di bilancio e all'interno di un clima di esasperazione generale nel Paese per l'instabilità politica e economica. Le autorità prevedono fino a 900.000 manifestanti, un afflusso che supererebbe di gran lunga la mobilitazione, meno strutturata, del 10 settembre (circa 200.000 persone secondo il conteggio ufficiale) e eguaglierebbe quella delle giornate di azione contro la riforma delle pensioni nel 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Francia scioperi e proteste, subito caos e fumogeni a Marsiglia

