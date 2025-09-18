Smotrich si sbottona e parla di Gaza come di una miniera d’oro: “Abbiamo demolito, ora costruiamo”. E i morti? Tel Aviv, settembre. L’aria puzza di caffè bruciato e cinismo. Sono seduto in fondo alla sala dell’Urban Renewal Summit, dove si parla di rigenerazione urbana come se stessimo decora. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - In diretta dal mercato del sangue: Israele sogna grattacieli a Gaza mentre i cadaveri fumano sotto il sole