In corteo escalation violenta contro le forze dell' ordine

Un corteo caratterizzato da una «escalation violenta» con le forze dell'ordine come obiettivo. Questa è stata per i giudici la manifestazione dell'11 febbraio 2023 in solidarietà ad Alfredo Cospito, l'anarchico tuttora in carcere al 41 bis. Se ne parla nelle motivazioni delle dieci condanne (un undicesimo imputato è stato assolto) inflitte lo scorso 17 giugno - con pene da un anno e sei mesi a quattro anni e sette mesi - nel processo a carico di alcuni esponenti dell'area anarchica. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Nella sentenza della Decima sezione penale, presieduta dal giudice Antonella Bertoja, si mettono in evidenza le «condotte violente» degli imputati durante il corteo nei confronti delle forze dell'ordine, «con la chiara ed evidente finalità di impedire o comunque ostacolare» la vigilanza sulla manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
