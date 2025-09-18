In consiglio le cure per l’ex Sambiasi | sollecito alla Regione per ambulatori Tac e sale operatorie

Lecceprima.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO’ - Dopo le continue sollecitazioni del comitato civico per la tutela dell’ex ospedale neretino anche il consiglio comunale è tornata a trattare, nella seduta monotematica di oggi. Il tema del potenziamento dei servizi sanitari e ambulatoriali del Presidio territoriale assistenziale di via. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - cure

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Cure L8217ex Sambiasi