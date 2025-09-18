In consiglio le cure per l’ex Sambiasi | sollecito alla Regione per ambulatori Tac e sale operatorie
NARDO’ - Dopo le continue sollecitazioni del comitato civico per la tutela dell’ex ospedale neretino anche il consiglio comunale è tornata a trattare, nella seduta monotematica di oggi. Il tema del potenziamento dei servizi sanitari e ambulatoriali del Presidio territoriale assistenziale di via. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: consiglio - cure
BERNARDO: “LE CURE PALLIATIVE NON SONO L’ULTIMO GIORNO” Negli scorsi giorni il consigliere provinciale Thomas #Widmann ha presentato un’interrogazione in Consiglio provinciale per segnalare alcune criticità nell’assistenza palliativa domiciliare - facebook.com Vai su Facebook