In casa 2,5 kg di eroina e 10mila euro in contanti arrestato in Bolognina

Bologna, 18 settembre 2025 – Operazione antidroga dei carabinieri in Bolognina, dove un 45enne tedesco residente in zona, già con precedenti di polizia, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Sangue in Bolognina, la rissa nel video delle telecamere di sicurezza della gioielleria L’uomo è stato notato dai militari del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Dopo un pedinamento, è stato fermato nel momento in cui stava per salire in aut o: per bloccarlo i carabinieri hanno dovuto immobilizzarlo, vista la resistenza opposta per sottrarsi ai controlli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In casa 2,5 kg di eroina e 10mila euro in contanti, arrestato in Bolognina

In questa notizia si parla di: casa - eroina

Cocaina, eroina e mannitolo in casa: ad Auronzo di Cadore spunta un giro di droga con tre insospettabili

Lastra a Signa, controlli antodroga: nascondeva in casa 357 grammi di eroina. 25enne arrestato

In casa un laboratorio per confezionare droga. La polizia sequestra sei chili di eroina e coca

Trovati 3 kg eroina in casa, arrestato e portato in carcere; Blitz delle Fiamme Gialle: in manette il chimico dell'eroina, sequestrati 60 chili; Trovati 25kg di speed e altre droghe: chiusa una casa ad Amsterdam Oost.

Trovati 3 kg eroina in casa, arrestato e portato in carcere - I finanzieri del Comando provinciale di Padova hanno sequestrato tre chili di eroina e 300 grammi di cocaina, arrestando un cittadino nigeriano per detenzione ai fini di spaccio. Segnala msn.com

Un etto di eroina in casa, presi - E così, i carabinieri del nucleo radiomobile di Mestre, insieme agli agenti dell'unità cinofila della polizia locale ... ilgazzettino.it scrive