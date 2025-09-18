I n bilico. Dopo mesi trascorsi all’insegna di abiti in lino, sandali infradito e borse di paglia, i look della quotidianità devono fare i conti con un periodo di transizione, sospeso tra due stagioni. Il momento di passaggio, infatti, innesca un costante dilemma stilistico, che deve fare i conti con temperatura, meteo e dress code. In particolare quando si tratta degli outfit donna Autunno 2025 per la sera. Pantaloni di paillettes: 5 outfit per indossarli da mattina a sera X Al calar del sole nel mese di settembre, insomma, i dubbi amletici sul fronte della moda sembrano moltiplicarsi a dismisura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In bilico tra estate e autunno, i look serali di settembre scommettono su sovrapposizioni e abbinamenti inediti. Tra mini dress, blazer e stivali