In biblioteca un ventaglio di proposte di assoluto valore

Padovaoggi.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Autunno in biblioteca: al via nuovi corsi per tutte le età. Con la fine dell'estate la biblioteca comunale di Saonara apre le porte a una nuova stagione di iniziative dedicate all’apprendimento, alla creatività e alla condivisione, mettendo a disposizione alcuni corsi rivolti alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biblioteca - ventaglio

In biblioteca un ventaglio di proposte di assoluto valore.

Cerca Video su questo argomento: Biblioteca Ventaglio Proposte Assoluto