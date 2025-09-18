In biblioteca un ventaglio di proposte di assoluto valore
Autunno in biblioteca: al via nuovi corsi per tutte le età. Con la fine dell'estate la biblioteca comunale di Saonara apre le porte a una nuova stagione di iniziative dedicate all’apprendimento, alla creatività e alla condivisione, mettendo a disposizione alcuni corsi rivolti alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
