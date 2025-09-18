In bianconero vestirà la maglia numero 40 il Cesena ingaggia un terzo portiere

Il Cesena comunica di aver messo sotto contratto il portiere Luca Ferretti fino al 30 giugno 2026. Sarà presumibilmente il terzo estremo difensore dietro a Klinsmann e a Siano.Classe 2003, Ferretti cresce nel settore giovanile del Carpi, con cui esordisce in prima squadra nel Campionato di Serie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

