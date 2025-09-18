In bianconero vestirà la maglia numero 40 il Cesena ingaggia un terzo portiere

Cesenatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cesena comunica di aver messo sotto contratto il portiere Luca Ferretti fino al 30 giugno 2026. Sarà presumibilmente il terzo estremo difensore dietro a Klinsmann e a Siano.Classe 2003, Ferretti cresce nel settore giovanile del Carpi, con cui esordisce in prima squadra nel Campionato di Serie. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bianconero - vestir

Newcastle, il difensore Thiaw ha scelto la maglia numero 12 bianconera. La foto - Nella giornata di ieri Malick Thiaw ha salutato il Milan e l'Italia per trasferirsi in Inghilterra e vestire la maglia del Newcastle. Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bianconero Vestir224 Maglia Numero