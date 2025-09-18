In arrivo un bando per salvare Palazzo Galloni sul Naviglio | qui Leonardo Da Vinci dipinse La Dama con l'ermellino

Il Comune di Milano ha approvato una delibera per mettere a disposizione gli spazi di Palazzo Galloni, storica costruzione sul Naviglio Grande che ora ospita il Centro dell'Incisione. Le cronache narrano che qui Leonardo da Vinci ritrasse Cecilia Gallerani dipingendo la sua celebre opera "La Dama con l'ermellino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

