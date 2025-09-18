Milano, 18 set. (askanews) - che il 20 settembre avrebbe compiuto 78 anni. Il brano è tratto da "Tarab" l'album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamenti di Maurizio Piccoli e la produzione esecutiva di Massimo Massagrande. "Tarab" è disponibile in digitale, in cd e in doppio Vinile Crystal (Nar InternationalWarner Music Italy). "Vivo" è una canzone inedita del 1977 ed era uno dei brani candidati a entrare nell'album "Per amarti" dove Mia sfodera un'interpretazione intensa con un'estensione vocale eccezionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In anteprima il video di "Vivo", l'inedito del 1977 di Mia Martini