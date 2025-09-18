In anteprima il video di Vivo l' inedito del 1977 di Mia Martini
Milano, 18 set. (askanews) - che il 20 settembre avrebbe compiuto 78 anni. Il brano è tratto da "Tarab" l'album con canzoni inedite e interpretazioni alternative di brani già noti proposti con nuovi arrangiamenti di Maurizio Piccoli e la produzione esecutiva di Massimo Massagrande. "Tarab" è disponibile in digitale, in cd e in doppio Vinile Crystal (Nar InternationalWarner Music Italy). "Vivo" è una canzone inedita del 1977 ed era uno dei brani candidati a entrare nell'album "Per amarti" dove Mia sfodera un'interpretazione intensa con un'estensione vocale eccezionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: anteprima - vivo
#Appuntamenti #RomaNord Dopo l’anteprima di metà agosto a Capena, “EXCALIBUR – Carmina Burana in Jazz” torna a settembre con una serie di appuntamenti gratuiti nei comuni del nostro territorio, tra musica dal vivo, danza e arti visive. Ecco tutte le dat - facebook.com Vai su Facebook
MC+Bag+Poster e preascolto album in anteprima dal vivo (Pacchetto disponibile in un periodo limitato) Preordinalo qui: https://fabriziomoro.lnk.to/nonhopauradiniente… - X Vai su X
In anteprima il video di “Vivo”, l’inedito del 1977 di Mia Martini; In anteprima il video Vivo la notte il singolo di Valerio Scanu; In anteprima il video Crash il nuovo singolo inedito di Roxy B..
In anteprima il video "Vivo la notte" il singolo di Valerio Scanu - In anteprima il video "Vivo la notte", il nuovo inedito di Valerio Scanu con William Buca, Brigida Carbone e Elio Depasquale che ha curato anche la produzione artistica, ... Si legge su quotidiano.net
In anteprima il video "Crash" il nuovo singolo inedito di Roxy B. - , brano scritto e composto con Antonio Esposito e Luca Rustici, che ha curato anche gli arrangiamenti, ... Scrive quotidiano.net