In aereo con il cane primo volo martedì Dai prezzi alle compagnie tutto quello che c’è sapere
Dopo il regolamento Enac i cani di taglia medio grande potranno salire a bordo e non restare nella stiva. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Portare il cane o il gatto in aereo: quali compagnie li accettano (e quali ancora no)
Non gli fanno imbarcare il cucciolo in aereo, lui lo abbandona nel parcheggio: chi ha salvato il cane e la sorpresa per l’ex padrone all’atterraggio – Il video
Viaggiare con il proprio cane in aereo si può davvero?
Un folle abbandono: non può imbarcare in aereo il cane, così lo carica su un taxi e lo manda a un rifugio @fulviocerutti @LaStampa - X Vai su X
Un altro piccolo grande passo avanti per chi possiede un animale e per gli animali stessi. Un Cane relegato in stiva di un aereo può subire gravi ripercussioni psicologiche o addirittura morire per lo spavento. Fino a ieri la soluzione era questa oppure rinuncia - facebook.com Vai su Facebook
In aereo con il cane, primo volo martedì. Dai prezzi alle compagnie, tutto quello che c’è sapere; Il 23 settembre il primo volo in cabina per i cani di grossa taglia dopo il via libera dell’Enac; Cani grandi nella cabina dell'aereo da martedì 23 settembre sul volo Milano-Roma di Ita Airway: le regole Enac.
