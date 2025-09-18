In aereo con il cane primo volo martedì Dai prezzi alle compagnie tutto quello che c’è sapere

Dopo il regolamento Enac i cani di taglia medio grande potranno salire a bordo e non restare nella stiva. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Il 23 settembre il primo volo in cabina per i cani di grossa taglia dopo il via libera dell'Enac

aereo cane primo voloCani grandi nella cabina dell'aereo da martedì 23 settembre sul volo Milano-Roma di Ita Airway: le regole Enac - Il 23 settembre partirà il primo volo aereo su cui sarà permesso, seguendo le regole Enac, trasportare in cabina grandi cani superiori ai 10 kg di peso. Secondo virgilio.it

aereo cane primo voloIl 23 settembre il primo volo in cabina per i cani di grossa taglia dopo il via libera dell’Enac - Il 23 settembre ci sarà il primo viaggio in cabina per i cani di taglia grande e senza limiti di peso. Come scrive fanpage.it

