Impresa Roma femminile | ribalta lo Sporting a Lisbona e accede alla Champions

Le giallorosse, sconfitte in casa dalle portoghesi all'andata, vincono 2-0 con un autogol e la rete decisiva di Bergamaschi. Entrano nella Fase Campionato dove c'è già la Juventus Women. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Impresa Roma femminile: ribalta lo Sporting a Lisbona e accede alla Champions

Roma Femminile, il recupero condanna Rossettini: giallorosse chiamate all’impresa in Portogallo

La Roma cerca l’impresa. Possibile. Serve la rimonta per la #ChampionsLeague #AsRoma #SportingRoma - X Vai su X

