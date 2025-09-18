Imperial Brands Italia Pulze 3.0 nuova generazione dispositivo a tabacco riscaldato
Roma, 18 set. (AdnkronosLabitalia) - Imperial Brands Italia annuncia il lancio di Pulze 3.0, la nuova generazione del suo dispositivo a tabacco riscaldato, che rafforza l'impegno del Gruppo nel proporre soluzioni innovative e potenzialmente a rischio ridotto per i consumatori adulti. Con un design completamente rinnovato e funzionalità migliorate, Pulze 3.0 offre un'esperienza d'uso più semplice, personalizzabile e soddisfacente. Il lancio rappresenta un ulteriore passo nella strategia di lungo periodo di Imperial Brands, orientata a supportare la transizione verso alternative senza combustione, consolidando al contempo la presenza del brand Pulze in Italia e in altri mercati chiave. 🔗 Leggi su Iltempo.it
