Impariamo a notare la bellezza quando c’è Buon compleanno Mimì

Non sono mai andato a vedere il Cenacolo di Leonardo da Vinci, lì a Santa Maria delle Grazie. Non ci sono mai andato e vivo a Milano da ventotto anni. Non sono mai andato neanche a vedere la Pinacoteca di Brera, per altro, e la terrazza sul tetto del Duomo l'ho vista per la prima e ultima volta solo tre anni fa. Non è mancanza di interesse per queste situazioni, non c'è viaggio che faccio che non preveda la visita ai principali musei come ai punti di interesse culturale che di volta in volta mi trovo di fronte. E non è neanche pigrizia. Credo sia piuttosto un dare per scontato che quei luoghi così ambiti per chiunque si trovi a passare in città, parlo della città nella quale vivo da metà della mia vita, nella quale ho messo su famiglia e dove credo di voler continuare a vivere per buona parte della mia vita, anche se sul futuro ovviamente non ho certezza alcuna, a partire dal fatto che ignoro se ne avrò uno o se ne avremo uno, parlo di umanità, credo sia piuttosto un dare per scontato che quei luoghi così ambiti per chiunque si trovi a passare in città non si perderebbe per niente al mondo, tanto sono lì a portata di mano, potrei sempre andarli a vedere domani.

