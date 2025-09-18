Con il voto della Commissione Affari Giuridici (Juri) del Parlamento europeo sulla revoca dell’immunità, calendarizzato per martedì 23 settembre, sale la tensione sul caso dell’europarlamentare di Avs Ilaria Salis. Il governo ungherese, tramite Zoltan Kovacs, portavoce del premier Viktor Orban, torna a minacciare l’eurodeputata pubblicando, in risposta a un suo appello su X, le coordinate del carcere Marianosztra, struttura di massima sicurezza in Ungheria. La Commissione Juri, che a porte chiuse esaminerà e voterà la relazione del rapporteur Adrián Vázquez Lázara, eurodeputato spagnolo del Ppe, è formata da 25 membri titolari e rispecchia in proporzione la composizione del Parlamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Immunità Salis, Europarlamento verso revoca. Ecr a favore