Immunità Ilaria Salis il portavoce di Orbán invia all’eurodeputata le coordinate di un carcere in Ungheria
« 47.8690° N 18.8699° E ». È la lapidaria risposta del portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, all’eurodeputata di Sinistra Italiana, Ilaria Salis sulla richiesta di Budapest al Parlamento europeo di revocare la sua immunità che dovrà essere discussa e votata il 23 settembre dalla Commissione affari giuridici dell’Eurocamera. Quelle twittate dal portavoce sono le coordinate del penitenziario ungherese di Márianosztra. La replica di Ilaria Salis. Tempestiva la replica dell’eurodeputata, che su X sottolinea come il regime di estrema destra guidato da Viktor Orbán «eserciti sistematicamente il potere in modo assolutistico, arrogante e vendicativo: l’esatto contrario di uno stato di diritto, fondato sulla presunzione d’innocenza, sull’imparzialità e sul sacrosanto diritto di ogni cittadino a un processo equo», si legge nel tweet. 🔗 Leggi su Open.online
