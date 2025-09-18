Immissioni in ruolo docenti autorizzate oltre 58mila assunzioni fino al 2028 Zangrillo firma il decreto

Orizzontescuola.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 58.000 nuove assunzioni per il prossimo triennio scolastico, ma anche nuovi importanti ingressi per sostenere subito l’anno appena iniziato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: immissioni - ruolo

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, prima le GPS sostegno oppure gli idonei dei concorsi PNRR?

Immissioni in ruolo 2025/26: priorità tra GPS sostegno e idonei concorsi [Chiarimenti]

Immissioni in ruolo docenti 2025: nuove regole per i vincitori dei concorsi PNRR [Chiarimenti]

Immissioni in ruolo docenti, autorizzate oltre 58mila assunzioni fino al 2028. Zangrillo firma il decreto; Immissioni in ruolo docenti: decreto, istruzioni operative e tabella per regioni; IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE 2025/2026: DECRETO MINISTERIALE E POSTI AUTORIZZATI.

Assunzioni docenti religione cattolica: la grande svolta. Ma ora servono diritti concreti - 000 docenti di Religione Cattolica entrano finalmente in ruolo grazie alle procedure straordinarie e alle autorizzazioni ministeriali per il 2025/26. Riporta tecnicadellascuola.it

Immissioni in ruolo 2025/26: oltre 65mila assunzioni autorizzate tra docenti, ATA, dirigenti e personale educativo. DPCM in Gazzetta Ufficiale - 208 dell’8 settembre 2025 il Decreto del Presidente della Repubblica ... Secondo orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Immissioni Ruolo Docenti Autorizzate