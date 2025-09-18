Immigrazione migliaia di euro per un nulla osta falso | indagati un commercialista e un Caf
Nella mattinata di oggi la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza, ha dato esecuzione a misure cautelari nell’ambito di una vasta indagine su un illecito sistema di ”mercimonio” dei nulla osta all’ingresso nel territorio italiano di cittadini extracomunitari. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Immigrazione, migliaia di euro per un nulla osta falso: indagati un commercialista e un Caf; Favoreggiamento immigrazione clandestina, fino a 10mila euro per entrare in Italia: 4 arresti a Matera; Il business del reclutamento dei migranti: Novemila euro per arrivare in Italia. Chi ci guadagna?.
Favorivano l'immigrazione clandestina con falsi nulla osta - La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito misure cautelari nell'ambito di una vasta indagine su un illecito sistema di" mercimonio" dei nulla o ... Scrive corrieredimaremma.it
Favorivano l’immigrazione clandestina, a Piacenza scoperti nulla osta falsi: due misure cautelari - Le persone colpite dai provvedimenti sono il titolare di un Centro di Assistenza Fiscale di Piacenza ed un commercialista piacentino ... Segnala italpress.com