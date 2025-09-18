Immigrazione clandestina scoperto giro d' affare da un milione di euro

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nullaosta di ingresso in Italia venduti ai migranti direttamente nei loro Paesi d'origine: i prezzi andavano dai 4mila ai 12mila euro in base alla disponibilità dell'acquirente. Un giro d'affari, quello scoperto dalla squadra mobile di Piacenza, di un milione di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

immigrazione clandestina scoperto giro d affare da un milione di euro

© Tgcom24.mediaset.it - Immigrazione clandestina, scoperto giro d'affare da un milione di euro

In questa notizia si parla di: immigrazione - clandestina

Si allarga l’asse Roma-Copenaghen contro l’immigrazione clandestina

Immigrazione clandestina, Polonia: controlli a confine con Germania

Baby calciatori nigeriani a La Spezia: assolti gli imputati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Immigrazione clandestina: 13 arresti tra Nizza e Ventimiglia. Che cosa ha scoperto la polizia; Tratta di esseri umani. Capo di un’organizzazione scoperto quasi per caso; Maxi operazione in 23 province contro l’immigrazione, ecco come entrano in Italia gli stranieri irregolari.

“Fino a 12mila euro per il nulla osta di ingresso in Italia, giro d’affari di oltre un milione” - Operazione della polizia di Piacenza contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: a finire nei guai il titolare di un centro di assistenza ... piacenzasera.it scrive

immigrazione clandestina scoperto giroDipendente Caf e commercialista arrestati a Piacenza, guadagni illeciti da 1 milione di euro con gli immigrati - Due professionisti di Piacenza arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: profitti illeciti per oltre un milione di euro. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Immigrazione Clandestina Scoperto Giro