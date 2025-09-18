Immagini di studentesse manipolate e immesse in siti pedopornografici Meter segnalati due gruppi Telegram

Di seguito un comunicato dall'associazione Meter: Nel giorno in cui milioni di studenti italiani sono tornati in classe, Meter ha acceso i riflettori su un'aula parallela e invisibile: quella delle piattaforme online dove i minori diventano vittime di nuove forme di violenza. Stamattina (ieri, ndr.) nella settimana di avvio dell'anno scolastico, l'osservatorio mondiale di Meter ha monitorato e segnalato due gruppi Telegram, nei quali circolavano 125 immagini di studentesse manipolate tramite intelligenza artificiale: foto reali di adolescenti, fotografate di nascosto nelle aule scolastiche, poi denudate ed immesse in gruppi pedopornografici.

