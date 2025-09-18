IMAX e Tron | Ares puntano a battere i record al box office

Il film Tron: Ares si prepara a stabilire un nuovo record di incassi per la saga, grazie a una tendenza che ha portato al successo numerosi titoli recenti. Come terza incarnazione della serie iniziata nel 1982 con Tron, seguito nel 2010 da Tron: Legacy, questo nuovo capitolo mira non solo a capitalizzare sui risultati dei predecessori, in particolare del secondo, ma anche a superarli in termini di performance commerciale. impatto di IMAX e previsioni di apertura. Proiezioni di incasso e ruolo dell’IMAX. Secondo le prime stime condivise da fonti specializzate, il debutto di Tron: Ares potrebbe raggiungere un incasso di circa $44 milioni nel weekend d’esordio del 10 ottobre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

