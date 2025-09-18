IMAX e Tron | Ares puntano a battere i record al box office
Il film Tron: Ares si prepara a stabilire un nuovo record di incassi per la saga, grazie a una tendenza che ha portato al successo numerosi titoli recenti. Come terza incarnazione della serie iniziata nel 1982 con Tron, seguito nel 2010 da Tron: Legacy, questo nuovo capitolo mira non solo a capitalizzare sui risultati dei predecessori, in particolare del secondo, ma anche a superarli in termini di performance commerciale. impatto di IMAX e previsioni di apertura. Proiezioni di incasso e ruolo dell’IMAX. Secondo le prime stime condivise da fonti specializzate, il debutto di Tron: Ares potrebbe raggiungere un incasso di circa $44 milioni nel weekend d’esordio del 10 ottobre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: imax - tron
Tron: Ares | Il trailer IMAX ed una valanga di poster
Tron: Ares, il trailer IMAX svela le spettacolari sequenze d'azione del film con Jared Leto
Preparati a sfrecciare con TRON: ARES, dal 9 ottobre da UCI. ? Acquista ora il tuo biglietto online per gli spettacoli dal 9 al 12 ottobre e ricevi l’esclusivo poster ufficiale del film! Non perdere l’occasione di vivere la nuova avventura anche in IMAX. https://ucici - X Vai su X
TRON: Ares è stato girato in IMAX. Le prevendite per i biglietti sono aperte. http://www.tronmovie.it/ - facebook.com Vai su Facebook
Tron: Ares, tutto quello che c'è da sapere sul film: il mondo digitale invade la realtà; Tron: Ares, il regista spiega un grande cambiamento rispetto al passato; Tron: Ares”: il trailer ufficiale del terzo capitolo della saga sci-fi Disney accende l’hype dei fan.
Tron: Ares | Il trailer IMAX ed una valanga di poster - Tron: Ares è tra i film più attesi dell'anno, non a casa la mastodontica campagna promozionale targata Disney è pronta a sferrare gli artigli. Segnala universalmovies.it
Tron: Ares, Jeff Bridges torna nei panni di Kevin Flynn nel glorioso poster ufficiale! - Il leggendario attore torna per la terza volta nel mondo di Tron, riprendendo il ruolo del protagonista originale Kevin Flynn. Scrive cinema.everyeye.it