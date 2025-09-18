Iliass Aouani bronzo nella maratona | Questo era l’anno delle medaglie il prossimo sarà quello dei record

Sport.quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 18 settembre 2025 – “Questo bronzo vale come un oro, il 2025 è stato l’anno delle medaglie, il prossimo sarà quello dei record”. Parola di  Iliass Aouani, il ragazzo che ai mondiali di  Tokyo con il bronzo nella maratona, è entrato di prepotenza nella storia azzurra.  Classe 1995, arrivato in Italia dal Marocco  da bambino, è cresciuto a Ponte Lambro e poi ha studiato negli Usa. Grazie a lui il nostro paese è tornato sul podio della gara più classica nell ’atletica leggera. E ieri è atterrato all’aeroporto di Bologna, città a lui molto cara, perché la “val di Zena ha ospitato molti dei miei allenamenti specifici, e nei prossimi anni sarà al centro della mia preparazione”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

iliass aouani bronzo nella maratona questo era l8217anno delle medaglie il prossimo sar224 quello dei record

© Sport.quotidiano.net - Iliass Aouani, bronzo nella maratona: “Questo era l’anno delle medaglie, il prossimo sarà quello dei record”

In questa notizia si parla di: iliass - aouani

Chi è Iliass Aouani, l’ingegnere milanese che ha conquistato il bronzo nella maratona dei Mondiali

Iliass Aouani bronzo ai Mondiali: “Tutto è possibile. Diranno che sono rubato dal Marocco? Chi se ne frega”

Iliass Aouani, la medaglia a sorpresa: bronzo ai Mondiali sulle orme di Bordin e Baldini! Titolo deciso al photo-finish

Iliass Aouani porta l'Italia sul podio della maratona, è bronzo ai Mondiali di Tokyo 2025 · Atletica; Aouani, il milanese, e quella medaglia che arriva dalle case popolari. L'orgoglio del campione; Mondiali di Atletica 2025 - Iliass Aouani è Bronzo nella Maratona maschile - Video.

iliass aouani bronzo maratonaIliass Aouani, bronzo nella maratona: “Questo era l’anno delle medaglie, il prossimo sarà quello dei record” - Terzo nei 42 chilometri ai mondiali di Tokyo, l’azzurro è tornato in Italia: “Ci siamo preparati puntando all’oro, nel 2026 guarderemo più al cronometro. Si legge su sport.quotidiano.net

iliass aouani bronzo maratonaAouani, l'ingegnere di bronzo! Impresa nella maratona: "Mio padre in cantiere sarà fiero di me" - Il 29enne milanese di origini marocchine riporta l’Italia sul podio mondiale della specialità dopo 22 anni: "Dopo 15 km volevo mollare, poi ho perso una lente a contatto... Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Iliass Aouani Bronzo Maratona