Iliad aggiorna la sua app ufficiale e introduce il passaggio alle eSIM

Iliad aggiorna la sua applicazione e introduce una novità importante: ora è possibile fare il passaggio da SIM a eSIM! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Iliad aggiorna la sua app ufficiale e introduce il passaggio alle eSIM

In questa notizia si parla di: iliad - aggiorna

Iliad aggiorna l'app ufficiale: disponibile il passaggio da SIM fisica a eSIM - X Vai su X

Apple aggiorna i valori di permuta: ecco quanto valgono i vostri vecchi iPhone, iPad, Mac e Apple Watch a settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Iliad aggiorna l'app ufficiale: disponibile il passaggio da SIM fisica a eSIM; Iliad aggiunge il passaggio a eSIM direttamente dall'app; Iliad, stop agli sconti: il passaggio da SIM fisica a eSIM ora costa per tutti.

L'app iliad si aggiorna per rendere il passaggio a eSIM una passeggiata - È arrivato infatti il pieno supporto alle eSIM: è possibile passare da SIM fisica e eSIM direttamente all'interno dell'app, in pochi passaggi guidati, per semplificare al massimo la procedura. Riporta smartworld.it

Iliad aggiorna l'app ufficiale: disponibile il passaggio da SIM fisica a eSIM - La nuova funzione “Gestione SIM” consente ai clienti di completare la conversione direttamente dall’applicazione, con un costo una tantum di 9,99 euro. Scrive hdblog.it