Ilaria Sula chiesti 2 anni per la madre di Samson | lo avrebbe aiutato a nascondere il femminicidio
Nors Manlapaz, madre del reo confesso Mark Samson, ha chiesto il patteggiamento. I pm chiedono due anni di reclusione per concorso aggravato in occultamento del cadavere di Ilaria Sula, uccisa a coltellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Femminicidio di Ilaria Sula, chiesto il giudizio immediato per Mark Samson - Terni, 18 luglio 2025 – I pm di Roma hanno chiesto il giudizio immediato per Mark Antony Samson, il 23enne accusato dell’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa di Terni uccisa nel marzo scorso a Roma ... lanazione.it scrive