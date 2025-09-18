Ilaria Salis chiede di proteggere la sua immunità E il portavoce di Orban le manda le coordinate del carcere

Tra pochi giorni, si deciderà il destino di Ilaria Salis. All’inizio di ottobre, il Parlamento europeo voterà per la revoca dell’immunità della deputata eletta in quota Avs, che rischia di dover tornare in Ungheria per affrontare il processo che fino ad ora è riuscita a schivare. La donna ha rivolto un appello ai suoi sostenitori su X, a cui il portavoce del governo di Budapest Zoltan Kovacs ha risposto con un breve messaggio: “ 47.8690 N 18.8699 E ”. Queste due sequenze numeriche sono le coordinate del carcere di Marianosztra, nel nord del Paese. Un chiaro messaggio rivolto all’europarlamentare che, nel caso in cui dovesse perdere la protezione, potrebbe tornare dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ilaria Salis chiede di proteggere la sua immunità. E il portavoce di Orban le manda le coordinate del carcere

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis insulta Libero: "Ecco cosa siete"

Un anno di parlamento europeo: cinque "sparate" di Ilaria Salis

Ceffone giudiziario per Ilaria Salis: il pm di Milano chiede di archiviare la sua denuncia contro Salvini

Ilaria #Salis, la patrona delle occupazioni abusive, piange. Il motivo? Settimana prossima, la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo voterà sulla richiesta dell'#Ungheria di revocare la sua immunità. Se non ha nulla da nascondere vada a pr - X Vai su X

Ilaria Salis, la patrona delle occupazioni abusive, piange. Il motivo? Settimana prossima, la Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo voterà sulla richiesta dell'Ungheria di revocare la sua immunità. Se non ha nulla da nascondere vada a proc - facebook.com Vai su Facebook

Video-appello di Ilaria Salis: Per Ungheria già condannata. Voto su immunità è voto su democrazia; Vittorio Feltri affonda Ilaria Salis: “Chiede aiuto alla Meloni, mi fa schifo”; Parlamento europeo: come funziona l'iter per la revoca dell'immunità. Si dovrà esprimere la plenaria.

Ilaria Salis chiede di proteggere la sua immunità. E il portavoce di Orban le manda le coordinate del carcere - Zoltan Kovacs ha risposto al post su X scritto dall'eurodeputata di Avs, in cui ha dato un aggiornamento sullo stato della procedura di revoca della sua protezione ... Come scrive msn.com

Immunità, il pianto di Ilaria Salis: chiede ai colleghi di essere salvata - La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo (JURI) discuterà e voterà ... Segnala iltempo.it